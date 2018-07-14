Директор театра Вахтангова прокомментировал состояние Этуша

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Возраст Владимира Этуша – 96 лет, а он продолжает выступать на сцене. Сейчас он госпитализирован.

Состояние Этуша прокомментировал директор театра Вахтангова. Кирилл Крок сообщил, после того, как завершился театральный сезон, Владимир Абрамович с женой поехали отдохнуть в Италию.

Там у Этуша ухудшилось самочувствие, и пара вернулась в Москву, где решили провериться у врачей. Сейчас состояние артиста является нормальным и стабильным.

Директор театра высказал надежду, что состояние здоровья Этуша к началу очередного сезона, который открывается 15 сентября, полностью поправится.

У Этуша роли в трёх спектаклях из репертуара театра Вахтангова. 20 сентября у него «Пристань», а 26 – «Бенефис». Вся труппа верит, что в эти дни он появится на сцене в хорошем самочувствии.