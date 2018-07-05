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Актер сериала "Склифосовский" страдает серьезными болями

Сегодня, 12:09

Валерий Яременко открыл обществу правду про свое здоровье. Оказалось, что проблема связана с позвоночником.

Актер сериала "Склифосовский" страдает серьезными болями на фоне больного позвоночника, который вынуждает артиста выходить на сцену в корсете. Правда, даже из-за такого неприятного и серьезного заболевания, Валерий не собирается оставлять актерскую деятельность. Он утверждает, что на данный момент достиг опасного возраста, но профессия обязывает всегда быть здоровым.

Помимо ролей в кино, актер загружен еще и работой в театре. Последний его спектакль прошел на «ура» - роль в «Слуге двух господ» Нины Чусовой далась актеру легко и непринужденно. 56-летний артист не собирается подводить коллектив, поэтому «до последнего» будет стоять на сцене.

Актер женат уже третий раз – сейчас его супруга Анна Сухахева. Они родили двоих детей, Степана и Кузьму. О бывших женах актер отзывается нейтрально и утверждает, что они были посланы ему для получения жизненного опыта, который обязательно пригодится в нынешнем браке.

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