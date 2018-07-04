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Владимир Машков заинтриговал общественность нововведениями, которые планирует внедрить в старенький театр своего учителя. О своих планах он рассказал журналистам.

Оказывается, что дело вовсе не в ремонте, как сообщали СМИ. Театр "Табакерка" шокирует переменами и речь идет вовсе не о ремонтных работах или новой мебели. Машков утверждает, что замене подлежат объекты, а новые будут соответствовать всем необходимым нормативам. Руководитель театра решил переименовать «Табакерку», теперь театр будет гордо носить имя свое «родителя».

Машков также отмечает, что пост руководителя обязывает его создать необходимые условия не только для зрителя, но и для актеров. Поэтому актер решился перенять опыт у зарубежных коллег и внедрить их разработки в театр Олега Табакова.

Владимир Машков уточнил, что модернизировать будут сразу обе части на Чаплыгина и на Сухаревской. Ему важно предоставить необходимые условия и для студентов актерской школы.