VistaNews.ru


«Женщина для женщин»: Анна Макаева поделилась воспоминаниями об Лозовой

Сегодня, 20:00

Ей всегда будет недоставать всегда улыбающейся, сильной и талантливой подруги, бойца, который до последнего скрывал свою болезнь.

Анна Макаева, помощник режиссёра театра музыкальной комедии, поделилась своими воспоминаниями о подруге и коллеге, недавно скончавшейся в возрасте 46 лет Ольге Лозовой, вместе с которой она проработала в театре 14 лет. Женщина отмечает, что погибшая, еще молодая актриса была «со стержнем», всегда красивая, подтянутая, постоянно улыбающаяся и талантливая «женщина для женщин».

Коллега отмечает, что со смертью Лозовой театр потерял одну из лучших, незаменимых актрис, ведь вместе с ней ушел и ее редкий, многогранный, великий и интересный актерский потенциал, который так редко дарует природа. Макаева согласна с мнением коллег, что Ольга Лозовая умерла из-за сцены, и до последнего скрывала сою болезнь, никому не рассказывала о нескончаемых диетах.

Анна никогда не забудет последнее напутствие от актрисы, которая посоветовала ей жить и радоваться, никогда не горевать о потерях, ведь они неизбежны. Ольга советовала делать свое дело честно, и никогда не бояться любить. Для искренне преданной своему делу актрисы семьей и мужем для стали театр и сцена, а многочисленная толпа поклонников - величайшей наградой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Танцы Ольги Лозовой никто не повторит - и.о. режиссера оперетты «Свадьба в Малиновке»

Убитые горем фанаты публикуют переписки с умершей Ольгой Лозовой

Названо место похорон актрисы Ольги Лозовой

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем