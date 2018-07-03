«Женщина для женщин»: Анна Макаева поделилась воспоминаниями об Лозовой

Сегодня, 20:00

Ей всегда будет недоставать всегда улыбающейся, сильной и талантливой подруги, бойца, который до последнего скрывал свою болезнь.

Анна Макаева, помощник режиссёра театра музыкальной комедии, поделилась своими воспоминаниями о подруге и коллеге, недавно скончавшейся в возрасте 46 лет Ольге Лозовой, вместе с которой она проработала в театре 14 лет. Женщина отмечает, что погибшая, еще молодая актриса была «со стержнем», всегда красивая, подтянутая, постоянно улыбающаяся и талантливая «женщина для женщин».

Коллега отмечает, что со смертью Лозовой театр потерял одну из лучших, незаменимых актрис, ведь вместе с ней ушел и ее редкий, многогранный, великий и интересный актерский потенциал, который так редко дарует природа. Макаева согласна с мнением коллег, что Ольга Лозовая умерла из-за сцены, и до последнего скрывала сою болезнь, никому не рассказывала о нескончаемых диетах.

Анна никогда не забудет последнее напутствие от актрисы, которая посоветовала ей жить и радоваться, никогда не горевать о потерях, ведь они неизбежны. Ольга советовала делать свое дело честно, и никогда не бояться любить. Для искренне преданной своему делу актрисы семьей и мужем для стали театр и сцена, а многочисленная толпа поклонников - величайшей наградой.