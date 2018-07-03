Убитые горем фанаты публикуют переписки с умершей Ольгой Лозовой

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Поклонники не могут смириться с трагической кончиной 47-летней актрисы Театра музыкальной комедии Петербурга, поддерживая друг друга публикациями личных сообщений в соцсетях, полученных от кумира.

В частности, одной из наиболее трогательных является публикация фаната Лозовой по имени Николай. В июне 2014 года мужчина поздравил актрису с завершением театрального сезона, пожелал здоровья и засыпал комплиментами ее талант. Ольга искренне поблагодарила поклонника, параллельно рассказав о тогдашних новостях в Театре музыкальной комедии.

Не только убитые горем фанаты публикуют переписки со скоропостижно скончавшейся артисткой. Трагической новостью глубоко потрясена коллега Лозовой Надежда.

Женщина рассказала, как вчера ее труппа закрывала блок «Бала вампиров» в печали и скорби. "Параллельная жизнь, закулисная, совершенно иная, ведь на сцену больше никогда не выйдет легендарная актриса", - скорбит Надежда.

Лозовая скоропостижно скончалась в Петербурге накануне после продолжительной болезни. Близкие еще не сообщили, где и когда состоится прощание с Ольгой. Выступая в Театре музыкальной комедии, актриса успела сыграть более 20 разноплановых ролей. Комментируя смерть коллеги, Валентина Кособуцкая назвала ее «великолепной субреткой», а и.о. режиссера оперетты «Свадьба в Малиновке» уверен, танцы Лозовой никто не сможет повторить.