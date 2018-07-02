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Танцы Ольги Лозовой никто не повторит - и.о. режиссера оперетты «Свадьба в Малиновке»

Сегодня, 22:00

И.о. главного режиссера оперетты «Свадьба в Малиновке» Анна Осипенко поделилась воспоминаниями об ушедшей из жизни Ольге Лозовой.

Режиссер говорит, что Лозовая мало того, что была виртуозной танцовщицей-каскадницей, она была актрисой драматической глубины. В этой оперетте Ольге сразу приглянулась роль Трындычихи. Вместе с режиссером проработали роль, получился многосторонний глубокий народный образ бойкой, задорной девчонки. Хотя роль и эпизодическая, она очень нравилась Лозовой. И в ее исполнении любая эпизодическая роль играла многими гранями, как бриллиант.

Этот спектакль готовился для фестиваля, а после окончания фестиваля спектакль пошел на сцене театра.

Одна из ведущих актрис труппы Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии скончалась 1 июля 2018 года. Еще неделю назад, по словам режиссера, она была на репетиции нового спектакля и работала наравне со всеми. В то, что ее не стало, невозможно поверить, и танцы ее никто не повторит.

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