28 июня в Мариинском театре состоится опера о декабристах

Сегодня, 17:15

В Мариинском театре 28 июня в 20:00 состоится знаковая премьера. Это будет опера о декабристах. Название – «Затмение», автор – Александр Раскатов.

Мировая премьера состоится в рамках XXVI петербургского музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». Автор сочинения, Александр Раскатов, российский современный композитор (правда, живущий за рубежом), рассказывает, что к нему обратился Кристофер Муравьев-Апостол, потомок декабриста Сергея Муравьева-Апостола, казненного в числе пятерых руководителей декабрьского восстания 1825 года.

Почти год композитор работал над либретто оперы, используя воспоминания современников, дневники участников и очевидцев тех далеких событий, русские и французские литературные произведения. В соответствии с биографией Сергея Муравьева-Апостола действие произведения начинается в Париже, где мальчик провел детство, далее события сюжета перемещаются в Петербург и, следуя жизненному пути декабристов, завершаются в месте их ссылки.

Уже известно, что дирижировать будет Валерий Гергиев. Состав же исполнителей будет представлен позднее.