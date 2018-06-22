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Мединский: Дело Серебренникова не изменит систему финансирования в министерстве

Сегодня, 12:49

Министр культуры РФ Мединский заявил, что подведомственное ему министерство не будет изменять систему отчетности из-за дела режиссера Серебренникова.

Министр отметил, что дело Серебренникова вообще не относится к вопросу государственного финансирования в системе министерства культуры. Любой получивший государственные деньги, должен будет потом отчитаться о том, на что и каким образом эти деньги израсходованы. Так что дело «Седьмой студии» относится не к системе выделения средств на господдержку учреждений культуры, а к системе отчетности и добросовестности.

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вместе с еще несколькими фигурантами дела обвиняется в хищении средств, выделенных министерством культуры театральной организации «Седьмая студия». Ущерб составил 133 миллиона рублей.

Ранее некоторые деятели культуры говорили, что закон о госзакупках выписан таким образом, что полностью соблюсти его требования применительно к учреждениям культуры невозможно, поэтому при системе отчетности, принятой сейчас, каждого руководителя театра можно обвинить в различных нарушениях. Тем более гарантированные государством и запланированные средства приходят зачастую с нарушением графика, очень неравномерно, а чаще всего всё годовое финансирование выпадает на конец года.

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