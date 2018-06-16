Внимание россиян приковано к ЧМ-2018, но в еще есть достойное мероприятие, которое следует посетить. Конкурс юных исполнителей «Опера без границ» пройдет 24 июня.
В Москве пройдет бесплатный концерт оперной труппы Большого театра. Мероприятие организаторы решили приурочить конкурсу «Опера без границ». Примечательно, что гости столицы и москвичи смогут оценить подготовку и профессионализм всех участников уже 24 июня. Предварительной датой составления списка выступающих станет 21 июня.
В социальной сети также появились тематические группы с дополнительной информацией о грядущем событии.
В концерте поучаствуют: Наталья Ландовская, Анастасия Аверина, Евгения Гудкова и другие знаменитости театральной сцены.