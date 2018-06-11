Актёр Игорь Охлупин упокоился на Троекуровском кладбище

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Известные артисты продолжают уходить из жизни. Одним из них стал Игорь Охлупин, с которым простились 11 июня.

Он упокоился на Троекуровском кладбище. Сведения предоставлены театром Маяковского, в котором Игорь Охлупин отработал почти 60 лет.

Перед этим прошла церемония прощания. К сожалению, не все из его коллег по театру смогли в ней поучаствовать. Это связано с тем, что сейчас труппа проводит гастроли в Чите.

В то же время, выступавшие на траурной панихиде отмечали, что Охлупин был особенным человеком, а играть с ним было счастьем. С таким прощальным словом выступила его коллега Евгения Симонова.

Охлупин упокоился на Троекуровском кладбище в возрасте 79 лет. Перед этим он болел, но непродолжительное время.