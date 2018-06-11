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Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» наградили премией Tony

Сегодня, 16:29

Работа была сделана по пьесе Джоан Роулинг и в итоге взяла приз за «лучшую драматическую постановку».

Информационное агентство The Hollywood Reporter сообщает, что спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» наградили престижной премией Tony.

Стоит отметить, что звание лучшего актёра досталось Эндрю Гарфилду за работу над постановкой «Ангелы в Америке», а статуэтку, как лучшей актрисе, вручили Гленде Джексон. Женщина сыграла главную роль в спектакле «Три высокие женины».

Стоит добавить, что сейчас Джоан Роулинг работает над новой книгой для детей, которая не будет иметь никакого отношения к Хогвартсу и персонажам, которые связаны с ней. Писательница понимает, что новая работа будет не такая успешная, как предыдущие части.

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