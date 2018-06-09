Игорь Костолевский: Театр Маяковского без Охлупина трудно представить

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Продолжают уходить из жизни известные актёры и с этим, к сожалению, ничего нельзя поделать. Они тоже люди. Об их смерти высказываются коллеги.

Театр Маяковского лишился Игоря Охлупина. Игорь Костолевский сказал, что театр ему трудно представить без ушедшего из жизни актёра.

По словам Костолевского, известие о том, что Охлупина, с которым он совместно проработал множество лет, больше нет, повергло его в шоковое состояние.

Он считает эту потерю огромным горем не только для театра Маяковского. Костолевский называет это утратой, которую понесло всё театральное искусство.

Костолевский отметил, что чаще всего он играл совместно с Охлупиным в молодости. Это – чуткий и отзывчивый партнёр, сказал он.

Помимо того, народный артист России охарактеризовал Охлупина, как нежного и трогательного человека, обладающего большой душой. Эти свойства характера проявлялись в каждой исполняемой им роли. Он был настоящий большой русский артист.

Смерть народного артиста РСФСР Игоря Охлупина наступила после непродолжительной болезни, настигшей его в 79-летнем возрасте.