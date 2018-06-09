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Возможность выразить свои потайные эмоции появилась у них, как у героев пьесы Островского «Поздняя любовь» режиссера Дмитрия Крымова. Мероприятие приурочено проведению 8-го Платоновского Фестиваля искусств. Гости спектакля покинули зал под стойким впечатлением от увиденного.

Актеры подрались и матерились на сцене драмтеатра в Воронеже, в рамках проведения 8-го Платоновского Фестиваля искусств зрителям показали много уникальных постановок, которые подготовили участники и гости мероприятия.

Особенностью выступления назвали уникальные костюмы. Смену ролей мужчин и женщин. Также прекрасным постановочным кадром стала смена освещения в зале.