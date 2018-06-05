Активисты попросили Путина наказать Джигарханяна

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Речь идет о продолжительном публичном конфликте артистов-супругов, куда теперь пытаются вмешать и главу государства. Президенту уже отправили официальное письмо, в котором защитники Цымбалюк-Романовской хотят восстановить справедливость.

Активисты попросили Владимира Путина наказать актера Армена Джигарханяна за то, что он позволил себе публично унижать и оскорблять собственную супругу Виталину, находясь при этом в уважаемом статусе. «Владимир Владимирович, почему народным артистам позволено оскорблять и унижать людей?» - говорится в начале письма.

Тем не менее, подобное обращение поступало в администрацию правительственных органов и от защитников Джигарханяна. Тогда активисты настаивали на ужесточении ответственности СМИ, ведь из-за постоянных передач с участием Цымбалюк-Романовской актеру несколько раз становилось плохо, а позднее Джигарханяна госпитализировали.