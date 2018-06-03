Петербург 4 июня простится с режиссёром Томошевским

Сегодня, 13:34

Из жизни продолжают уходить известные российские деятели культуры и искусства. Иногда их смерть является следствием трагических обстоятельств.

Петербург 4 июня простится с театральным режиссёром Юрием Томошевским. Он скончался в начале мая в Германии при несчастном случае во время частной поездки.

Прощаться с Томошевским будут в филармонии для детей и юношества, которую он возглавлял с 2006 года. Туда можно подойти в период 10-30 – 12-00. Затем пройдёт отпевание в церкви Воскресения Словущего. Оно начнётся в 14-00. Последним местом упокоения режиссёра станет Волковское кладбище.

После поступления информации о трагедии с Томашевским в Германии, был объявлен сбор средств для оплаты затрат по кремации его тела и доставке праха в Россию.

Местом рождения Томошевского стал Пятигорск, где он появился на свет в 1956 году.

В 2013 году он организовал Романтический театр своего имени.