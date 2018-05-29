В театре «Ленком» проведут вечер в честь 65-летия Александра Абдулова

Сегодня, 11:00

Именно сегодня Александр Гаврилович праздновал бы своё день рождения, но культовый актёр скончался ещё 10 лет назад. Это стало трагедией не только для всей России, но и для ближнего зарубежья. В концерте в память об артисте будут участвовать Певцов, Раков, Юганова, Марк Захаров и 11-летняя дочка актёра.

В Московском театре «Ленком» проведут вечер, который будет приурочен в честь 65-летия Александра Абдулова, скончавшегося в 2008 году. Об этом рассказали представители пресс-службы театра.

Именно сегодня Александру Гавриловичу исполнилось бы 65 лет, но он прожил только 54 года. Уже прошло 10 лет, но актёры и поклонники помнят Абдулова.

В вечере воспоминаний участвовать будут многие «ленкомовцы», а именно Певцов, Раков, Збруев, Юганова, Степанченко и Миркурбанов. Кроме того, будет и сам худрук Марк Захаров. На сцену выйдет и 11-летняя дочь Абдулова – Евгения. В конце вечере прозвучит песня «Аллилуйя любви» из спектакля «Юнона и Авось». Трансляция мероприятия пройдёт на НТВ 1 июня.

Абдулов умер неожиданно. На съёмках фильма ему стало плохо. Там у актёра обострилась язва желудка. Его прооперировали, привезли в Москву, а затем в Израиль, где был поставлен страшный диагноз – рак лёгких четвёртой степени.