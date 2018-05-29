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Виталина Цымбалюк-Романовская несмотря на то, что развод состоялся и юридически вступил в силу, никак не успокоится и делает все, чтобы вновь напомнить о себе Армену Борисовичу. Актер не может чувствовать себя в безопасности даже на больничной койке.

Экс-супруга Джигарханяна пытается прорваться к нему в больничную палату, а на резонные вопросы, для чего она это делает, Цымбалюк-Романовская отвечает весьма уклончиво. Зато многословно рассуждает о неких врагах, которые боятся того, что бывший муж ее узнает, поймет и простит. Действительно, друзья мэтра «держат оборону». Они не хотят, чтобы пожилой артист, увидев женщину, обобравшую его, почувствовал себя еще хуже.

Цымбалюк-Романовская до сих пор не может смириться с тем, что ее планы в отношении судьбы великого артиста были раскрыты и почти разрушены. Напомним, что Армен Борисович был срочно госпитализирован в московскую клинику еще 10 дней назад. По словам друзей, сейчас Джигарханян чувствует себя лучше и мечтает вернуться в родной театр, носящий его имя.