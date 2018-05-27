Режиссер Тимур Бекмамбетов спасет Мергасовский дом

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Причиной таких слухов стало его появление на показе эскиза спектакля «Дом». Возможно, что именитого режиссера заинтересовали декорации, а его пристальное внимание станет началом плотного сотрудничества с коллегами из Казани.

Знаменитый режиссер спасет Мергасовский дом. Тимур Бекмамбетов стал гостем программы V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка» в Казани. Под его критику могли попасть актеры, но он воспользовался этим для того, чтобы воплотить свою собственную идею в реальность.

К слову, Мергасовский дом в Казани стал одним из зданий, построенных 90 лет тому назад. В городе сохранились всего три подобных строения, которые привлекают зрителей, туристов и гостей города. Актеры исполнили свои роли на балконах Мергасовского дома, а световые декорации были выстроены на боковой стене комплекса. Бекмамбетов внимательно смотрел спектакль, не снимая кофту с головы, а ушел из спектакля до финальной реплики.