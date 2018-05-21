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Недавно скончался руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков, преемником которого стал Сергей Женовач. Новый руководитель собирается сократить количество работников театра в три раза.

Последние дни своей жизни Олег Табаков провел в больнице. На его пост было несколько кандидатов, в их числе Владимир Машков, Евгений Миронов, Игорь Золотовицкий, Константин Богомолов и Евгения Писарева, но в итоге руководителем театра стал Сергей Женовач. Режиссер рассказал о планах, в которые входит сокращение штата сотрудников театра.

Ольга Хенкина уже покинула рабочее место. Женщина на протяжении многих лет была правой рукой Табакова. Также стены театра покинул и Александр Молочников с его спектаклем «Чайка». Но режиссер не расстроился, он рассказал, что постарается найти себя в другом месте, а спектакль «Чайка» обязательно состоится. 61-летний Женовач хочет уволить еще несколько сотрудников театра. К примеру, Анатолий Белый не играет в спектаклях уже на протяжении шести лет, с тех пор, как из жизни ушла его супруга. Хабенского и Пореченкова выгонят из тетра Табакова, так как они мало задействованы в работе МХТ имени Чехова.