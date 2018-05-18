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В театре Джигарханяна рассказали о здоровье Армена Борисовича

Сегодня, 16:03

Одна из сотрудниц рассказала, что Народный артист СССР сейчас всё ещё лечится в одной из московских больниц. Однако он чувствует себя уже хорошо, хотя лечение всё ещё нужно.

В театре Джигарханяна также рассказали, когда Армен Борисович вернётся к своей постоянной работе, ещё не известно. Врачи, рассказывая о здоровье артиста, заявили, что это произойдёт, когда они смогут дать разрешение, а это зависит от его состояния.

Армен Джигарханян попал в одну из московских клиник. Туда он направился на профилактическое лечение своих болезней, которые не долечил до конца.

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