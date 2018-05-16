На 62-м году жизни умерла худрук Театра.doc Елена Гремина

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В апреле 2018 года не стало руководителя Театра.doc Михаила Угарова. Спустя месяц за любимым мужем на тот свет отправилась его супруга и приемник Елена Гремина.

Худрук Театра.doc скончалась на 62-м году жизни. Причиной смерти близкие к Греминой источники назвали сердечную и почечную недостаточности. О времени и месте похорон драматурга прессе пока неизвестно.

Елена Гремина запомнится почитателям авторством пьес «Двое в твоем доме», «Час восемнадцать» и «Сентябрь.doc». Первые две работы худрука Театра.doc номинировались на премию «Золотая маска».

Драматург умерла спустя месяц после кончины супруга Михаила Угарова. Вместе звездное семейство в период постперестройки основало движение «новая драма». Оно представлено основанными на исторических документах и приближенными к современности социальными пьесами.