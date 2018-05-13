Одним из лучших в России назван любительский театр в Саратове

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Участие труппы саратовцев «Пятое время года» ознаменуется в этом году участием на ХVIII Всероссийском фестивале любительских театров «Успех». В ТОП-15 студий попали и аматоры, которые могут получить победу в финальном этапе конкурса.

Одним из лучших в России признали любительский театр «Пятое время года» из Саратова. Об этом сообщили в социальных сетях саратовцы, которые поддерживают земляков на ХVIII Всероссийском фестивале любительских театров «Успех». Если задуманное актеры воплотят, то вполне могут стать открытием этого сезона.

Сообщается, что «Пятое время года» стали одним из 15 лучших любительских театров России. Такой титул и признание стали подтверждением упорного труда участников труппы, которые профессионально отыгрывают все эпизоды на сцене и по праву названы зрителями «лучшими в своем деле». На фестивале можно будет пройти мастер-классы по театральным дисциплинам преподавателей театральных учебных заведений столицы России.