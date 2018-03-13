Перед смертью Олег Табаков обращался к Богу

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Перед смертью, незадолго до отключения аппаратов искусственного дыхания в больницу к Олегу Табакову несколько раз приходил священник, вызванный родственниками по просьбе артиста. Тайна исповеди, конечно, не разглашается.

Судя по воспоминаниям коллег и заявлением самого Табакова, отношение к вере у него было сложное. Олег Павлович, как всякий советский человек был атеистом. Однако, не из категории воинствующих. Актер обращался к богу в сложных ситуациях, хотя и не посещал церковные службы. Его близкие вспоминают несколько характерных случаев из жизни актера.

Например, однажды Табаков, будучи еще совсем молодым человеком, только поступившим в Школу-студию МХАТ, летел в самолете над Тамбовом и неожиданно заметил, как из-под крыла вырывается столб пламени. Тогда будущий Народный артист СССР обратился к богу с единственной просьбой, чтобы он сберег его маму. В 29 лет Табаков перенес инфаркт, вызванный перенапряжением из-за большого количества съемок. Тогда молодой артист, по его признанию, тоже молча молился по ночам.