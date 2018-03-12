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После смерти Табакова его жена в спешке покинула больницу

Сегодня, 18:55

Сразу после смерти Олега Табакова его жена Марина Зудина покинула больницу. Причем, судя по кадрам, которые попали на мобильный телефон очевидца, вдова делала это в спешке, что не вязалось с трагизмом ситуации.

У Табакова и Зудиной была 30-летняя разница в возрасте. Существует легенда, что Марина страстно влюбилась в театрального мэтра, когда ей было всего 16 лет. Тогда великий уже артист, известный не только в России, но и далеко за ее пределами, жил со своей первой женой Людмилой Крыловой и воспитывал детей, которые в то время были ровесниками Зудиной.

После того, как Табаков и Зудина официально зарегистрировали свои отношения, прошло более 20 лет. В основном о семейной жизни с артистом представителям средств массовой информации рассказывала Зудина. По ее словам, у них с Олегом Павловичем была счастливая и размеренная жизнь, без громких и долгих ссор. Олег Табаков ушел из жизни в понедельник, 12 марта. Ему было 82 года.


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