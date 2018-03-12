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Басилашвили предрекает конец театра после смерти Олега Табакова

Сегодня, 18:17

Российский актер Олег Басилашвили произнес слова сострадания близким актера Олега Табакова. Также Басилашвили предрек скорый конец театра после смерти легендарного артиста.

Для актера смерть друга стала большим горем и потрясением. Басилашвили говорит о Табакове как о великом человеке и талантливом актере. Он был отличным педагогом, который поделился своим мастерством с большим количеством начинающих артистов.

Басилашвили подчеркнул, что Олег Табаков был целой эпохой. Это человек, который открыл театры «Современник» и «Табакерка». За свою карьеру он сыграл более ста ролей.

Актер заявляет, что без Табакова Россия опустела.

Легендарный артист ушел из жизни на 83-м году жизни в одной из больниц Москвы.


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