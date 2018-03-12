Актер Евгений Миронов приехал в Градскую больницу проститься с Табаковым

Сегодня, 17:51

Народный артист России Евгений Миронов приехал в Градскую больницу, чтобы проститься со своим учителем Олегом Табаковым. Народный артист СССР скончался сегодня после тяжелой и продолжительной болезни на 83 году жизни.

Для Миронова Табаков стал не только наставником по актерскому мастерству в Школе-студии МХАТ, но и, буквально, открыл двери в большое творчество. После окончания студии Миронов сыграл в «Табакерке» множество ролей. Некоторые из них стали судьбоносными для его театральной и кинематографической карьеры. Например, роль Давида Шварца в «Матросской тишине», которую ставил сам Олег Табаков. Неудивительно, что Миронов стал одним из первых из коллег, кто приехал попрощаться с мэтром. До этого актер неоднократно посещал Табакова в больнице. Пока неизвестно, когда состоится официальное прощание с Олегом Табаковым и кладбище, на котором будет упокоен великий артист, сделавший колоссально много для отечественного театра и кино.