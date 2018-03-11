Высоцкий назвал Ефремова хорошим человеком после скандала в Самаре

Вчера, 19:45

Никита Высоцкий не остался в стороне от комментариев, связанных со скандалом, учинённым Ефремовым при выступлении в Самаре. Он сказал, что Миша является хорошим человеком.

Высоцкий считает подобный факт неправильно преподносимым в СМИ. Он полагает, что в действительности всё могло происходить несколько иначе, чем сейчас говорится.

Высоцкий сообщил, что данный факт раздувать не надо. Он не был на скандальном спектакле, но продолжает считать Мишу своим другом и хорошим человеком.

Долгожданный в Самаре спектакль «Современника» с участием Ефремова закончился скандалом.

Тот задержал свой выход и появился на сцене пьяным. После того, как зрители попросили его говорить погромче, Ефремов послал «по матушке» не только их, но и весь город, куда театр приехал с гастролями.

Стоимость билетов на то, чтобы посмотреть столичных театральных знаменитостей, начиналась от 4 тысяч рублей. После выходки Ефремова зрители стали покидать зал.

На спектакле в качестве обычного зрителя присутствовал глава регионального Минкультуры.

По данным некоторых источников, Ефремов после этого сообщил, что саратовские театралы ещё «не доросли» до уровня постановки, которую им привезли. Эти слова друга Высоцкий не комментирует.