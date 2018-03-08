Скончался основатель Театра драматических импровизаций Подервянский

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Сегодня в Петербурге умер руководитель Театра Драматических Импровизаций Павел Подервянский. В момент смерти деятелю культуры было 87 лет.

Родные Подервянского сообщили о смерти руководителя Театра Драматических Импровизаций в соцсетях. Оказалось, что театрал не дожил до собственного дня рождения несколько недель. Подервянский ушел из жизни в своей квартире в Петербурге на 88-м году жизни. Причины смерти деятеля культуры пока не разглашаются. Поклонники знают Подервянского как талантливого режиссера, на счету которого более 250 удачных спектаклей.

Коллеги и друзья руководителя Театра Драматических Импровизаций выразили соболезнования его родным в связи с кончиной. В данный момент известно, что смерть Павла Подервянского наступила в его собственной квартире в окружении родственников. Долгое время театрал болел, еще несколько лет назад он прекратил активно работать в театре, однако оставался его руководителем до последнего дня.