Состояние находящегося в реанимации Гаркалина остаётся тяжёлым

Сегодня, 13:07

Состояние актёра Валерия Гаркалина, который сейчас в реанимации, продолжает внушать серьёзные опасения его близким, знакомым и почитателям. Оно остаётся тяжёлым.

Такую информацию предоставили врачи реанимационного отделения клиники Склифосовского. Согласно сообщённым данным, за сутки не произошло никаких позитивных сдвигов в самочувствии актёра.

Оно остаётся стабильно тяжёлым. Сообщается, что это стало следствием воспаления лёгких.

Гаркалин был госпитализирован при проведении гастролей со спектаклем «Страсть Аполлона». В нём он исполняет главную роль.