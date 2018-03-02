Вчера, 18:49

Александр Домогаров объявил об уходе из театра на своей странице в Facebook. Это решение актер принял еще 9 января и написал заявление, но так и не решился его подписывать.

В своем обращении, Александр много говорит о своих коллегах и утверждает, что Бог им судья. По всей видимости, у актера остались несогласованные споры с коллегами насчет совместного творчества. Также, исходя из его обращения, можно понять, что актер устал от того, что его снимают со спектаклей.

Скорее всего, это и послужило причиной принять решение об уходе из театра. Обращение написано очень второпях и на эмоциях, о чем свидетельствуют слова, написанные заглавными буквами с большим количеством восклицательных знаков. Себя, как актера в театре, он сравнивает с собакой, которая добрая сама по себе, но помнит все свои обиды.

Реакция на его заявление не заставила себя ждать. Многие коллеги, артисты и поклонники стали поддерживать Александра Домогарова и желать ему сил и здоровья. Также поговаривают, что Домогаров стал плохо выглядеть из-за нехорошего состояния здоровья. Возможно, этот факт также повлиял на решение уйти из театра.