Марка Розовского обвинили в домогательствах

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Знаменитый театральный режиссер Марк Розовский обвинен в сексуальном насилии. Работавшие с Розовским актрисы заявили, что режиссер не только сексуально домогался их, но и насиловал.

В передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» актриса Фатима Абаскулиева заявила, что более 10 лет назад, когда она только начинала свою карьеру, Марк Розовский заставил ее заняться с ним сексом.

Слухи о том, что режиссер принуждает своих работниц к сексуальным отношениям, ходят очень давно, однако никто так и не заявлял на него. Певец Дмитрий Нестеров заявил, что, когда он заканчивал университет, а было это 15 лет назад, уже ходили слухи, что художественный руководитель театра «Никитские ворота» уже тогда «насилует» актрис.

Однако за Розовского поспешил вступиться его друг Владимир Долинский. Он заявил, что Фатима решила просто оклеветать режиссера, чтобы напомнить о своей персоне. Помимо этого, экс участница Дома-2, модель Виктория Боня, также осудила высказывания Абаскулиевой. Боня, которую, по ее словам, домогался Харви Вайнштейн, знает о домогательствах не по наслышке. Он заявила, что, когда тебе 22 года (а Фатима заявила, что именно в таком возрасте Розовский принудил ее к сексу), ты уже соображаешь и если идешь в сауну, то знаешь зачем идешь.