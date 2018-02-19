Дочь Мишулина вновь ищет доказательства обмана Тимура Еремеева

Вчера, 21:48

Карина Мишулина вновь ищет доказательства обмана новоявленного брата Тимура Еремеева. На протяжении почти полугода молодой человек пытается довести родственные связи с народным артистом Спартаком Мишулиным.

Генетическая экспертиза, проведенная ранее, подтвердила наличие семейных уз Тимура Еремеева и Спартака Мишулина. Но дочь артиста категорически не согласна с результатами теста и заявляет, что они были сфабрикованы. Более того, Карина подала на парня в суд, назвав его мошенником.

Ранее девушка выставила фото, на котором они с Тимуром улыбаются в объектив камеры. Подпись гласила, что в их семье царит мир и покой.

Но спустя некоторое время Карина Мишулина обрушила новую череду обвинений в адрес молодого человека и требует провести повторную экспертизу в клинике Европы.

Новоявленные брат и сестра снова встретятся в программе «Пусть говорят», чтобы положить конец этой истории.