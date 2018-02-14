Александринский театр сделает для «Ревизора» прощальный тур

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Александринский театр из Петербурга анонсировал, что сделает для «Ревизора» прощальный тур. Это касается спектакля в версии, поставленной в 2002 году.

Сообщение об этом сделал Валерий Фокин, руководящий данным театром. Он проинформировал о желании труппы провести прощальный тур «Ревизора» на сценах театральных городов. Это связано с тем, что уже готовится новая версия этого спектакля, которая в скором времени будет поставлена.

Фокин напомнил о словах Мейерхольда. Тот говорил, что в России данную пьесу нужно через десятилетний период ставить по-новому. Она в особенности касается русских. Времена меняются, и требуется постановка «Ревизора» по-другому.

Гастроли с «Ревизором-2002» начнутся 16 февраля в Красноярске. Там спектакль будут давать на сцене, принадлежащей местному театру оперы и балета. Затем с постановкой, начиная с 19 мая, смогут ознакомиться театралы Екатеринбурга. Потом труппа покажет его 27 мая в Сургуте.

Последний показ этой версии «Ревизора» состоится 28 июня на сцене самого Александринского театра. Анонсировано, что Хлестакова там будет исполнять Дмитрий Лысенков. Виталий Коваленко сыграет Ляпкина-Тяпкина.

Первая постановка «Ревизора» в Александринском состоялась 19 апреля 1836 года. В её подготовке участвовал лично Н.В.Гоголь. С тех пор у спектакля было десять редакций.