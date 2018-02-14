Умер волгоградский актёр и режиссёр Юрий Войтов

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Сегодня поступило сообщение о том, что вчера, 13 февраля, на 63-м году умер лауреат «Царицынской музы-2017», актёр, драматург и режиссёр Юрий Войтов. Прощание с артистом состоится в Казачьем театре.

Считается, что Войтов скончался после длительной борьбы с тяжёлой болезнью. Режиссёр, артист и драматург был известен тем людям, которые посещают театры. Свою карьеру начал он в Волгоградском драмтеатре имени Горького, а затем ушёл на сцену Казачьего театра, на которой играл больше 20 лет. Больше всего Войтов известен по ролям атаманов и маршалов.

Стоит отметить, что Юрий Войтов был краеведом, членом союза театральных деятелей России и лауреатом Царицынской Музы-2017. Он является автором таких пьес, как «Сталинградская мадонна» и «Царицынские байки». Всех их ставили и озвучивали на радио.

На официальном сайте Казачьего театра размещено сообщение с соболезнованиями друзьям и родным Юрия Александровича. Прощание с артистом состоится завтра, 15 февраля, в 12:00 в его родном театре.