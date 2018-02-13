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Странные голоса удивили зрителей и актеров театра

Сегодня, 01:30

Завлит театра «Дилижанс» Елена Кабилова рассказала, что эта проблема появилась примерно год назад. Во время некоторых спектаклей звучат странные голоса.

Зрители и актеры театра замечали во время спектаклей голоса, которые казалось имели мистическое объяснение. Они появлялись совершенно неожиданно и неизвестно откуда. Слышна была речь на русском и итальянском языках, а также четко звучало имя Александр.

Ирина Гурьянова, завтруппы «Дилижаса», обратилась за помощью к общественности, разместив призыв о помощи в интернете.

Как оказалось, голоса были вовсе не предметом таинственности, а проделками соседа-радиолюбителя по имени Александр. Оборудование театра принимало слабый сигнал радиоволн, в то время как сосед об этом даже не подозревал. Впредь, его попросили следить за афишей театра и не выходить на связь во время спектаклей.


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