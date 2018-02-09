На сцене «Гоголь-центра» в Москве пройдут гастроли Deutsches Theater

Сегодня, 18:00

Стало известно, что 10 и 11 февраля Deutsches Theater сможет показать зрителям спектакль «Александрплатц, Берлин» на сцене «Гоголь-центра» города Москвы. Спектакль основан на романе Альфреда Деблина, постановка Себастьяна Хартманна.

Также Deutsches Theater заявили о своем намерении провести мастер-классы, доклады и встречи с такими драматургами, как Бригит Ленгерс и Соней Андерс.

Московский «Гоголь-центр» приедет с ответным визитом в Берлин в марте. Там зрители смогут увидеть множество спектаклей Кирилла Серебренникова, к примеру, «Машина Мюллер» (28-29 марта) и «Кафка»(31 марта 1 апреля).

Ранее стало известно, что на данный момент Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017-го. Его обвинили в похищении 133 миллионов рублей при содействии с гендиректором и главным бухгалтером «Седьмой студии», а также Екатериной Вороновой и Софьей Апфельбаум. Эти деньги были выделены на реализацию проектов театра.

Стоит также упомянуть, что 2018 год юбилейный год для «Гоголь-центра», который открыл свои двери в далеком 2013. И в этом году планируется показать шесть спектаклей.