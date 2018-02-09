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Оперный концерт Нетребко и Айвазова в Москве стал самым дорогим

Сегодня, 16:57

Оперный концерт Анны Нетребко и Юсифома Эйвазова оказался в Москве самым дорогим. Стоимость билетов достигала 150 тысяч рублей.

При этом все они оказались раскупленными на сайтах, которые предлагали их приобретение. Нетребко уже возмутилась такими ценами и пригрозила более не появляться в Москве со своими концертами. Такое сообщение оперная прима сделала в своём аккаунте в Instagram. Она сообщила, что была просто потрясена, узнав, по какой стоимости в Москве легко «уходили» билеты на её выступление.

Певица предупредила, если она узнает, что цена хоть одного из них превысит 100 тысяч, она в Москву больше просто не приедет.

Нетребко и Эйвазов дали в Москве 7 февраля единственный концерт. Он проходил в зале им.Чайковского и посвящался памяти Хворостовского.

Певцы продемонстрировали мастерство при исполнении арий из опер «Макбет», «Отелло», «Аида» и «Трубадур». Не забыли они также композиции, которые создали Чайковский, Каталани, Римский-Корсаков и Москаньи.

Дирижёром был Владимир Спиваков, руководивший при выступлении Национальным филармоническим оркестром.

Специалисты отметили, что, поскольку концерт являлся «афишным», то есть общедоступным, таких цен на него нет нигде в мире.


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