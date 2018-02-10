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Волгоградская актриса Вера Семенова намерена встретить свой 90-летний юбилей на сцене

Сегодня, 01:15

Вера Семенова давно стала легендой и даже символом Волгоградского драматического театра имени Горького. Заслуженная артистка России намерена совместить сой 90-летний юбилей с 75-й годовщиной Сталинградской битвы на сцене, в премьерном спектакле «Синий платочек».

Семенова служит в Волгоградском театре уже 56 лет, а до этого она с успехом выступала на сцене некогда прославленного Днепропетровского театра Русской Драмы. По словам актрисы, она тогда и думать не могла, что Украину и Россию раздробят на составляющие. Вере Семеновой исполняется 90 лет. Для кого-то это подведение итогов, но для актрисы – время новых ролей и применения творческого потенциала.

Волгоградские зрители старшего поколения специально ходили «на Семенову», чтобы разбавить серость будней искрометной игрой актрисы, в жанре комедийных, острохарактерных и таких востребованных тогда ролей, как тех персонажей, которые готовы любить, верить, мечтать без оглядки на действительность и «прозу жизни».


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