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Скончалась звезда оперетты Тамара Агапова

Сегодня, 13:19

Скончалась звезда оперетты Тамара Агапова. В музыкальном театре Красноярска она проработала почти 40 лет.

Прощание с народной артисткой состоится на кладбище «Бадалык» в 12-00 10 февраля в помещении ритуального зала. Сообщение сделано пресс-службой театра. Агапова ушла из жизни в возрасте 78 лет.

До того, как появиться на помостках красноярского театра, Агапова пела в Симферополе и Кемерове. В музыкальный театр Красноярска она пришла в 1973 году. Её дебют оказался очень успешным. Она исполнила арии Фраскиты из одноимённой оперетты, написанной Легаром. Они считаются одними из самых сложных в жанре оперетты.

Особенно Агатовой удавались героические роли. Её характерное сопрано буквально поражало зрителей, заставляя их полностью отречься от повседневного и погрузиться в оперетту.


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