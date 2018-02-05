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Роксана Бабаян рассказала о последних днях Михаила Державина

Вчера, 19:16

Роксана Бабаян впервые после смерти супруга Михаила Державина появилась в медийном поле и рассказала о последних днях знаменитого артиста. По словам певицы, супруг стоически переносил свой недуг и старался не обременять близких своей беспомощностью.

Бабаян и Державин провели в счастливом браке 37 лет. За это время, по словам Роксаны, они стали настолько близки, что думали и действовали, как сиамские близнецы. В последние месяцы перед уходом из жизни Державин был внутренне подавлен, но старался не показывать своего состояния, и даже в больнице стал для врачей и медсестер источником позитивных эмоций.

Михаил Державин, несмотря на свою профессию, был по-настоящему верующим человеком, без ханжества и показной истовости. Актер соблюдал пост и регулярно посещал храм. Перед смертью он причастился и прошел обряд соборования. Державин полвека прослужил в Московском театре сатиры, где его будет не хватать, так как артист до последнего выходил на знакомую до последнего гвоздика сцену.


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