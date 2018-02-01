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В Красноярске оперный театр получит имя Хворостовского

Сегодня, 14:06

В Красноярске театр оперы и балета получит имя Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщено пресс-службой театра.

 Согласно информации, официальное сообщение о данном событии огласят 2 февраля. Это произойдёт на пресс-конференции, которая приурочена к предстоящему фестивалю, посвящённому памяти певца.

Он состоится в Красноярском театре в период 3 февраля – 28 марта. Во время фестиваля его посетители смогут ознакомиться с творчеством лучших оперных певцов и дирижёров.

Чтобы почтить память Хворостовского, они прибудут в Красноярск из таких стран, как Франция, Италия, Бельгия, Финляндия, Австрия, Сербия, Словакия, Латвия, Литва и Мексика. Естественно, будут выступления и российских коллективов.

Дмитрий Хворостовский ушёл из жизни после длительной болезни в возрасте 55 лет в ноябре 2017 года. Это произошло в Лондоне, где он последние годы проживал, давая концерты на лучших оперных сценах мира.

Певец родился в Красноярске и является в этом городе почётным его членом. Такого же звания он был удостоен и в региональном масштабе.


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