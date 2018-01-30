Армен Джигарханян работает над новым спектаклем «Мольер»

Вчера, 19:43

Армен Джигарханян снова вернулся в свою любимую работу. В настоящее время он готовиться представить новый спектакль с названием «Мольер».

После всех невзгод и проблем народный артист СССР Армен Джигарханян снова окунулся в работу. Он вернулся в театр, и уже в самом процессе труда над новым спектаклем «Мольер». Эти сведения подтвердил и представитель Московского театра Вячеслав Дяченко. Официальной даты премьеры спектакля «Мольер» еще не сообщается, но предварительно уже стало ясно, что зрители смогут его увидеть в мае текущего года.

Армен Джигарханян ранее получил главную роль в театральной постановке «Театр Нерона и Сенеки», но пока что работа приостановлена, и он снят с списка претендентов на скорую премьеру. Предположительно, что все вернется назад уже осенью, но пока Джигарханян полностью посвящен работе с «Мольером».