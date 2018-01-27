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В Новосибирске после балета «Ромео и Джульетта» солист сделал предложение

Сегодня, 16:29

На сцене оперного театра в Новосибирске после окончания балета «Ромео и Джульетта» солист балетной студии сделал своей девушке предложение руки и сердца.

 Необычную концовку спектакля «Ромео и Джульетта» в Новосибирске увидели зрители оперного театра. Там солист балетной труппы НОВАТа Николай Мальцев прямо на сцене предложил своей коллеге, солистке Ксении Захаровой, стать его женой. В этом балете они оба исполняли главные роли. После окончания выступления, когда все артисты труппы вышли на сцену на поклон, Николай достал из-за кулис коробочку, в которой было кольцо, и, встав на колено, сделал Ксении предложение, сорвав при этом бурные овации зрителей. Девушка ответила «да».

Такая развязка стала полной неожиданностью как для зрителей, так и для коллег артистов, а также для всех работников театра. Сотрудники театра сняли ролик из-за кулис после согласия девушки. Там видно, как пару окружают коллеги чтобы обнять, и кричат им «Горько!».


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