Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем артиста балета Николая Фадеечева

Сегодня, 11:41

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на сайте кабмина опубликовал поздравление для Николая Фадеечева, народного артиста балета СССР. Сегодня он празднует юбилей, 85 лет.

В тексте телеграммы выражено восхищение блистательным исполнением партий в таких известных постановках, как "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Щелкунчик" и "Жизель". Также Медведев высказался, что именно с Фадеевичем связано множество ярких представлений российского Большого театра.

Также премьером отмечены артистизм, виртуозность и яркость многогранного таланта артиста. Медведев добавил, что он не только лучший танцовщик, но и замечательный преподаватель своего дела.