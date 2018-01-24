Врач: Олег Табаков пока остается в больнице

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Пресс-служба Первой градской больницы Пирогова ответила на вопрос журналистов о текущем местонахождении руководителя «Табакерки» Олега Табакова. Народный артист СССР продолжает оставаться в стенах медучреждения.

Табаков все еще находится под пристальным присмотром врачей. Более подробную информацию о самочувствии именитого актера пресс-служба Первой градской больницы Пирогова предоставлять отказалась. Также представители медучреждения не прокомментировали сообщения СМИ о резком ухудшении состояния Табакова и его последующем подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи дали отрицательный прогноз на выздоровление народного артиста СССР, а родственники руководителя «Табакерки» пригласили в больницу представителя церкви.

Олег Табаков попал в госпиталь в конце ноября. В канун Нового года состояние актера улучшилось, однако затем ему снова стало плохо. На протяжении всего лечения артиста врачи ни разу не заговорили о его потенциальной выписке.