Олег Погудин даст концерт в Иркутске 5 февраля

Сегодня, 15:04

Олег Погудин, "Серебрянный голос России" 5 февраля приезжает в Иркутск со своим сольным концертом. Мероприятие состоится непосредственно в стенах Музыкального театра имени Н.М.Загурского.

Билеты уже есть в продаже, и их стоимость составляет от двух до трёх тысяч рублей. Об этом стало известно от организаторов IrkutskMedia. "Олег Погудин не останавливается упорно работать над новыми треками. На данный момент репертуар музыканта содержит полтысячи песен и романсов. В числе его наиболее частых концертных программ русской классики и городской романс, также песни про войну и народ. Не обходится и без произведений нескольких иностранных авторов", обнародовали организаторы.