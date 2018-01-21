Суд над нацистами впечатлил губернатора Великого Новгорода Никитина

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Сегодня, 20 января, в Великом Новгороде уже в третий раз прошла театральная реконструкция трибунала над военными нацистской армии. Постановка «Да судимы будете» приурочена в день 74-й годовщины освобождения города от гитлеровских войск. Мероприятие посетил губернатор региона Никитин.

После просмотра постановки «Да судимы будете» Андрей Никитин на своей официальной странице в «ВКонтакте» написал, что на него проект произвёл яркое впечатление. По мнению главы региона, это важная и сильная постановка, которая должна иметь продолжение.

Впервые театральная реконструкция состоялась 70 лет спустя событий 1947 года в здании городской филармонии, где после Второй мировой был местный театр. Тогда на рассматривались дела 19 подсудимых военных из вермахта. Среди них были и высокопоставленные генералы, и обычные фельдфебели.

Кроме постановки, сегодня в Великом Новгороде прошёл митинг у стелы «Город воинской славы». В данный момент всего в городе проживает 8 ветеранов-участников освобождения города, 262 участника Второй мировой войны, 953 работника тыла, а также 158 восстановителей разрушенного города.

За время оккупации из 2346 жилых зданий осталось только 40. А из 48 тысячного населения в городе в момент освобождения был 51 человек.