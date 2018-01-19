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В Турине пострадали два оперных певца из-за обрушения декораций

Сегодня, 11:54

В Турине в театре Реджо во время представления пострадали два оперных певца из-за обрушения декораций. Как сообщает солист Антонелло Черон, инцидент имел место при завершении второго действия, после того как опустили занавесы.

"Мы уже закончили второе действие, закрылся занавес. Мы пожали друг другу руки. В этот момент начали падать декорации", - сообщают в театре.

По предварительным данным, пострадали два вокалиста хора. Сразу после инцидента в кратчайшие сроки они были доставленны в местную клинику, где им оказали неотложную помощь. Состояние потерпевших медики оценивают как нетяжёлое. Уточняется, что после происшествия опера была вынуждена завершить работу. Публика покинула зал. После этого туда прибыли полиция и пожарные.


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