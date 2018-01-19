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Новый спектакль привезет в Кемерово Евгений Гришковец

Сегодня, 01:15

Новый спектакль привезет в Кемерово известный российский драматург и философ разговорного жанра Евгений Гришковец. По оценкам автора «Предисловие к роману» станет открытием для любителей литературы и станет автобиографичным.

Евгений Гришковец намерен посетить родину. Об этом стало известно после анонсирования нового спектакля автора «Предисловие к роману». Согласно пресс-релизу, этот показ можно назвать презентацией. В ходе просмотра зрители смогут больше узнать о процессе появления литературы и образов. Также автор подчеркнул, что спектакль будет автобиографичным и очень близок ему по духу.

Первыми оценить работу Евгения смогут петербуржцы и кемеровчане. С апреля 2018 года стартует всероссийский тур драматурга. На данный момент проходит завершальный этап работ над романом «Театр отчаяния или отчаянный театр».


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