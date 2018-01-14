Михаил Державин предчувствовал смерть

Сегодня, 09:50

Актёр Михаил Державин предчувствовал свою смерть. Это следует из того интервью, которое он дал незадолго до этого Первому каналу.

Державин выступил на программе «Сегодня вечером». Программа посвящалась именно этому артисту. В ней были участниками такие знаменитости, как Ольга Аросьева, Спартак Мишулин, Александр Белявский и Наталья Селезнёва.

Державин поведал телезрителям о своём участии в «Кабачке». Державин вёл эту передачу, которая была одной из самых популярных в СССР, в течение 14 лет.

Как он сообщил, ежедневно снималось две программы. Одна из них снималась утром, другая – вечером. Популярность программы была такова, что актёров называли по всей стране именами их театральных персонажей. В частности, Державин удостоился звания «Пана ведущего».

В программе Державин сказал, обращаясь к «дорогим друзьям», что ему настало время попрощаться, и очередная встреча с телезрителями уже подошла к концу.

Как оказалось, данная съёмка стала последней в жизни любимого многими артиста. Знал ли он, что ведущий «Кабачка 13 стульев», таким образом, попрощается со всеми своими почитателями, не известно. Но артист в «последнем слове» пожелал всего доброго всем, кто его помнит.